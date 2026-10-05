Tres detenidos por fatal apuñalamiento en Villarrica

La PDI detuvo a tres personas -dos mayores de edad y un adolescente de 17 años; todos de nacionalidad chilena- por su presunta responsabilidad en un crimen ocurrido el 29 de septiembre en el sector La Gruta de la comuna de Villarrica (Provincia de Cautín, Región de La Araucanía).

Según la investigación liderada por la Fiscalía, los imputados se reunieron con la víctima -un hombre de 37 años- y, tras compartir bebidas alcohólicas, la apuñalaron en reiteradas ocasiones, quitándole la vida en el mismo lugar.

El seremi de Seguridad Pública, Luis Calderón, valoró que, gracias al "trabajo coordinado de ambas policías, bajo la directriz del Ministerio Público, esté aclarado el homicidio de una persona".