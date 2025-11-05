Víctimas murieron acribilladas en sus autos en Quilicura y Puente Alto

Dos homicidios con bastantes similitudes ocurrieron durante la noche del martes en la Región Metropolitana, cuando dos víctimas murieron acribilladas al interior de sus respectivos vehículos, aunque a varios kilómetros de distancia.

El primero se reportó en la población Valle de la Luna de Quilicura, donde una mujer de 44 años fue atacada a disparos por desconocidos, mientras estaba junto a un acompañante, quien resultó gravemente herido pero está fuera de riesgo vital.

El fiscal Leonardo Tapia, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), indicó que "se trata de una persona que tiene antecedentes penales. De hecho, había estado recluida hace poco tiempo por disitntos delitos contra la propiedad y también por delitos de drogas, entre otros ilícitos".

"Por lo tanto, una de las posibilidades más cercanas y que más se trabaja es justamente un ajuste de cuentas", explicó el persecutor, que trabaja en el lugar con personal de la Brigada de Homicidios de la PDI.

@ECOH_FiscaliaRM junto a la @PDI_CHILE realiza pericias en calle Las Violetas, en Quilicura, por el homicidio con arma de fuego que afectó a una mujer que estaba al volante de un vehículo, y el homicidio frustrado de su acompañante, quien está fuera de riesgo vital en el Hospital... pic.twitter.com/KjNr9Qa0Oa — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) November 5, 2025

Los funcionarios esperan que testigos del ataque puedan identificar a los autores de los disparos y su eventual relación con la víctima.

Por lo pronto, la policía dio cuenta de la existencia de más de 30 vainillas en el sitio del suceso.

Ataque a disparos en Bajos de Mena

El otro homicidio tuvo lugar en el sector de Bajos de Mena de Puente Alto, donde un hombre de 33 años fue asesinado a tiros cuando se subía a su auto, tras salir de la casa de unos familiares a quienes estuvo visitando.

Según información preliminar, los pistoleros circulaban en un vehículo de alta gama y dispararon más de 40 veces contra la víctima, que fue trasladada por vecinos hasta el Hospital Sótero del Río, donde perdió la vida por la gravedad de sus lesiones.

El fallecido es un ciudadano chileno que también contaba con antecedentes policiales, de acuerdo con el subprefecto Rodrigo Rodríguez, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la PDI.

Por lo anterior, se presume que este caso igualmente se trata de un ajuste de cuentas y además, que los atacantes utilizaron más de un arma.