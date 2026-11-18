Personal municipal de Lo Espejo, junto a funcionarios de la Delegación Presidencial Metropolitana y de la Seremi de Seguridad Pública, despliegan este miércoles una nueva intervención en la población Las Dunas, donde ocurrió el asesinato del suboficial mayor Christopher Aguilera el pasado 27 de septiembre.

La semana posterior al crimen, Carabineros encabezó la remoción de pesados portones metálicos en el sector, instalados por el narcotráfico para obstruir los accesos, y también intervino un punto de venta y acopio de drogas que se denominó como "narco búnker", al estar resguardado con placas de metal.

Un mes después de ese operativo, se comprobó que los accesos a la población fueron bloqueados otra vez por grupos delictuales mediante la instalación de nuevos portones, los que son retirados con maquinaria pesada esta mañana.