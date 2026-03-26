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Tópicos: País | Policial | Incendios

Adulto mayor falleció por incendio en hogar de ancianos en Providencia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El siniestro se habría originado por el uso de una estufa en mal estado.

Otras seis personas resultaron lesionadas, tres de ellas en estado grave.

Adulto mayor falleció por incendio en hogar de ancianos en Providencia
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Un adulto mayor falleció producto de un incendio registrado en un hogar de ancianos ubicado en la comuna de Providencia, presumiblemente por una falla en el funcionamiento de una estufa.

El hecho ocurrió en la intersección de Luis Videla Herrera con Diego de Almagro y dejó a otras seis personas con lesiones, tres de ellas en estado grave.

El comandante de Bomberos Sergio Yévenes relató que "tuvimos 17 adultos mayores afectados, 16 se lograron rescatar y tenemos la lamentable noticia de un adulto mayor que quedó al interior, que lamentablemente no logramos rescatar en el minuto adecuado. Al momento de la llegada de Bomberos, se priorizó el control del fuego y el rescate de los adultos mayores, dos de los cuales fueron trasladados y están en carácter grave, por información que nos entrega personal de salud".

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del fallecido producto de este incendio.

 

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