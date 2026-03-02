Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Incendios

Ataque incendiario en Lautaro dejó cuatro vehículos destruidos

Redacción Cooperativa
Un ataque incendiario perpetrado en la comuna de Lautaro terminó con la destrucción total de maquinaria pesada perteneciente a una empresa de áridos que operaba en el sector.

El ataque incendiario ocurrió durante la noche en el kilómetro 650 de la Ruta 5 Sur, donde una máquina retroexcavadora, dos camiones y una camioneta pertenecientes a una empresa de áridos del sector, resultaron completamente quemados

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, y el Ministerio Público ya habría instruido las primeras diligencias a personal especializado.

