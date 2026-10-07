Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y chubascos
Santiago17.9°
Humedad63%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Incendios

Bomberos combate incendio estructural del Teatro Municipal de Maipú

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El inmueble afectado se encontraba en proceso de remodelación desde marzo.

Bomberos combate incendio estructural del Teatro Municipal de Maipú
 TransporteInforma (X)

La columna de humo provocada por las llamas es visible desde varios puntos de la comuna.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Bomberos declaró una tercera alarma la tarde de este miércoles por un incendio estructural que afecta al Teatro Municipal de Maipú, inmueble que se encontraba en proceso de remodelación desde marzo pasado.

A la espera de una confirmación, no se descarta que una falla eléctrica desatara el fuego en medio de las obras, cuyo objetivo era transformar el recinto cultural en un centro de convenciones.

No obstante, hasta ahora se desconoce si había personas en el interior cuando comenzó el siniestro, que ha generado una gran columna de humo.

La concurrencia de equipos de emergencia al sector obligó a restringir pistas en Avenida Pajaritos, específicamente a la altura del cruce con Chacabuco, consignó TransporteInforma en X.

Personal de Carabineros está resguardando el sitio del suceso.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada