Bomberos combate incendio estructural del Teatro Municipal de Maipú

!!AHORA!! Bomberos #Maipú trabajando en 3ra alarma de incendio por fuego en centro cívico con peligro de propagación en Av Los Pajaritos y Chacabuco se solicita apoyo a C.B Vecinos @reddeemergencia @Bomba_Decima @BomberosdeChile @Pabl0Manzanares https://t.co/9c9zjHY2Dd

Bomberos declaró una tercera alarma la tarde de este miércoles por un incendio estructural que afecta al Teatro Municipal de Maipú, inmueble que se encontraba en proceso de remodelación desde marzo pasado.

A la espera de una confirmación, no se descarta que una falla eléctrica desatara el fuego en medio de las obras, cuyo objetivo era transformar el recinto cultural en un centro de convenciones.

No obstante, hasta ahora se desconoce si había personas en el interior cuando comenzó el siniestro, que ha generado una gran columna de humo.

La concurrencia de equipos de emergencia al sector obligó a restringir pistas en Avenida Pajaritos, específicamente a la altura del cruce con Chacabuco, consignó TransporteInforma en X.

Personal de Carabineros está resguardando el sitio del suceso.