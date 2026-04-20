Bomberos combate incendio fuera de control en comuna de El Monte

Bomberos de varias comunas de la Región Metropolitana combaten un violento incendio que afecta a una planta industrial ubicada en El Monte.

Según información preliminar, hay dos bodegas que ya se consumieron por completo en una planta industrial llamada Pinto Piga, en la calle Santa Cecilia de la mencionada comuna, en la que se trabaja con semillas y frutos secos: aparentemente el fuego comenzó por una falla eléctrica que generó que se inflamaran productos químicos utilizados para fumigación.

Al menos cinco compañías de Bomberos están trabajando en un siniestro que partió alrededor de las seis de la mañana, en una situación que aún sigue totalmente fuera de control.

Se han escuchado también algunas detonaciones al interior de esta planta, cuya ignición ha generado una gran columna de humo negro.

En el lugar se percibe también que los elementos que se están quemando tienen componentes tóxicos, lo que puede generar problemas respiratorios. Además, justo a un costado de donde se desarrolla el incendio, hay varias bombonas de almacenamiento de gas, por lo que esta situación es una emergencia todavía en desarrollo.