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Tópicos: País | Policial | Incendios

Bomberos controló amago de incendio en restaurante del subsuelo de La Moneda

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El fuego se originó en el Cívico, ubicado en Morandé 26, y al menos siete compañías de voluntarios participaron en la emergencia.

El Centro Cultural La Moneda informó que todos los trabajadores del edificio fueron evacuados, y que se suspendieron las actividades y la atención al público de esta jornada.

Bomberos controló amago de incendio en restaurante del subsuelo de La Moneda
 Cuerpo de Bomberos de Santiago

Tras el término del procedimiento, TrainsporteInforma señaló que se habilitó el tránsito de Teatinos al sur entre Agustina y Moneda; y Morandé desde Alameda.

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Bomberos controló un amago de incendio que afectó este jueves a un restaurante ubicado junto al Centro Cultural La Moneda, en el subsuelo del Palacio Presidencial.

Según informó la institución, el siniestro comenzó en el restaurante Cívico, ubicado por Teatinos, y se desplegaron al menos siete compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago para controlarlo.

Tras el término del procedimiento, TrainsporteInforma señaló que se habilitó el tránsito de Teatinos al sur entre Agustina y Moneda; y Morandé desde Alameda.

Desde el Centro Cultural La Moneda informaron que el amago de incendio "ya se encuentra controlado gracias a la oportuna acción de Bomberos de Chile".

"De manera preventiva, el público y los trabajadores del edificio, tanto del Centro Cultural La Moneda como los locatarios, fueron evacuados de las instalaciones", indicó a través de un comunicado.

El recinto permanecerá cerrado durante esta jornada, por lo que se suspendieron todas las actividades programadas y la atención al público.

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