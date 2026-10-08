Bomberos controló amago de incendio en restaurante del subsuelo de La Moneda
El fuego se originó en el Cívico, ubicado en Morandé 26, y al menos siete compañías de voluntarios participaron en la emergencia.
El Centro Cultural La Moneda informó que todos los trabajadores del edificio fueron evacuados, y que se suspendieron las actividades y la atención al público de esta jornada.
Tras el término del procedimiento, TrainsporteInforma señaló que se habilitó el tránsito de Teatinos al sur entre Agustina y Moneda; y Morandé desde Alameda.