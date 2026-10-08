Bomberos controló amago de incendio en restaurante del subsuelo de La Moneda

Bomberos controló un amago de incendio que afectó este jueves a un restaurante ubicado junto al Centro Cultural La Moneda, en el subsuelo del Palacio Presidencial.

Según informó la institución, el siniestro comenzó en el restaurante Cívico, ubicado por Teatinos, y se desplegaron al menos siete compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago para controlarlo.

Tras el término del procedimiento, TrainsporteInforma señaló que se habilitó el tránsito de Teatinos al sur entre Agustina y Moneda; y Morandé desde Alameda.

Desde el Centro Cultural La Moneda informaron que el amago de incendio "ya se encuentra controlado gracias a la oportuna acción de Bomberos de Chile".

"De manera preventiva, el público y los trabajadores del edificio, tanto del Centro Cultural La Moneda como los locatarios, fueron evacuados de las instalaciones", indicó a través de un comunicado.

El recinto permanecerá cerrado durante esta jornada, por lo que se suspendieron todas las actividades programadas y la atención al público.