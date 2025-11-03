Bomberos de Iquique prevén controlar este martes incendio que afectó tres galpones de la Zofri

Este martes podrían terminar las labores del combate del incendio que consumió tres galpones de cuatro pisos al interior del recinto murallado de la zona franca de Iquique, donde las llamas que se iniciaron en el galpón 7 y se propagaron al número 6 y 8 de la manzana 23.

La llegada de maquinaria pesada que llegó durante la tarde del domingo permitió derribar fachadas y estructuras que imposibilitaban la entrada de bomberos, quienes este lunes pudieron concretar los ingresos a pie, logrando así reducir la carga calórica y el inminente riesgo de propagación.

El comandante de Bomberos de Iquique, Jorge Medina, afirmó que "a este minuto no hay personas civiles lesionadas, tampoco bomberos lesionados debido al trabajo arduo que han realizado y lo complejo del escenario que se ha presentado durante este fin de semana".

"A este minuto -añadió- podemos decir que no hay ningún peligro de propagación en los galpones, estamos desarrollando las labores finales de reacondicionamiento, remoción y extinción".

"Agradecemos de todo corazón todas esas muestras de cariño y todas esas palabras de de fuerza para nuestros bomberos en todas estas horas arduas de trabajo donde hemos combatido un gran incendio y que ya estamos prontos a poder controlar en su totalidad", dijo el comandante de Bomberos.

Especialistas del Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos, como también del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, esperan el término de estas labores para luego realizar los peritajes que permitan establecer las causas de este incendio que deja millonarias pérdidas y devela las brechas en materia de seguridad y prevención al interior de la zona franca de Iquique.