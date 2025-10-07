Emanación de humo afectó a edificio contiguo al Ministerio de Justicia

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 10 Compañías ante #incendio en edificio público de calle Morandé y Moneda, en la comuna de #Santiago . @Comandantecbs @Muni_Stgo #EmergenciasCBS pic.twitter.com/PjjJSihUry

Una fuerte emanación de humo afectó la tarde de este martes al edificio Plaza Constitución, colindante al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicado en calle Morandé 107, en el centro de Santiago.

SALE K-4, X-3, K-2 A INCENDIO MORANDÉ / MONEDA https://t.co/nwqGne9MJ2 — Bomberos de Santiago (@CentralCBS) October 7, 2025

Carabineros detalló que el hecho provocó la evacuación preventiva de cerca de 300 trabajadores del edificio afectado y de dependencias cercanas, mientras los equipos de Bomberos controlaban la situación.

El motivo de la evacuación en la sede ministerial se debe a que el sistema de ventilación de ambos edificios está conectado, lo que facilitó la propagación de humo en ambos inmuebles.

🔴 AHORA: el 3er. Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Piero Tardito Aguilera, asume el mando de las operaciones ante #incendio en edificio del Ministerio de Justicia y DD.HH., en calle Morandé y Moneda, en la comuna de #Santiago.@MinjuDDHH@Comandantecbs@Muni_Stgo pic.twitter.com/eHxNoSq4Ys — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) October 7, 2025

El Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) informó que se trató de un desperfecto en el shaft eléctrico del edificio, específicamente en dos generadores de ventilación ubicados en los pisos 6 y 8, lo que facilitó la propagación de humo.

Fueron 12 compañías las que trabajaron en la emergencia, con aproximadamente 200 voluntarios desplegados: "Hubo fuego en el shaft de energía del edificio, el cual se encuentra alimentado al sistema de energía de este edificio. Esto se encuentra en el piso 6 hacia el piso 12", informó Piero Tardito, tercer comandante del CBS.

"Actualmente no hemos encontrado fuego, pero hemos encontrado mucho humo. Estamos realizando la ventilación forzada de estos pisos", agregó.

Las personas fueron evacuadas a una distancia considerable del edificio afectado debido a que Bomberos debió romper los vidrios para su correcta ventilación.

En horas posteriores, el cuarto comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, precisó que los trabajos se concentraron "en la ventilación del edificio, ya que hubo bastante humo acumulado en todos los pisos, partiendo del piso 3 y 4, hasta el piso 12, incluido los tres pisos en subterráneo".

"Al ser un edificio que no tiene ventanales que se pudieran abrir, nos complicó bastante, se acumuló mucho humo, mucha temperatura en todos los pisos, lo que generó eh la emergencia real. El fuego fue controlado al inicio, pero por los ductos de ventilación el humo fue propagándose por todos los pisos", agregó el voluntario.

"Al parecer sería un tema eléctrico"

Claudio Soto, director de Concesiones, cuyo personal fue evacuado desde el edificio afectado, informó que el trabajo trabajo se desarrolla en los pisos 11, 10, 11 y 12: de este edificio que colinda con el Ministerio de Justicia: "Según lo que nos dijeron, al parecer sería un tema eléctrico de una unidad manejadora de aire. Y como el edificio está completamente conectado en la parte de aire acondicionado, esto se propagó hacia el resto", detalló.

"Aquellos que pudieron sacar sus cosas, se les dio la oportunidad de que pudieran ir a sus casas para que tampoco estuvieran acá dando vueltas y teniendo mayores problemas. Mañana, probablemente, no vamos a poder usar el edificio. Por lo que se ve, va a quedar probablemente inhabilitado el sistema de ventilación", explicó.

"Así que lo más probable es que la Dirección de Concesiones haga un sistema de teletrabajo, y aquellos colaboradores que no pudieron sacar sus cosas, vamos a ver si se da una ventana para que vengan a buscar equipos de computación y cosas personales que les pueden haber quedado", complementó el funcionario.

Respecto a la emergencia, Soto puntualizó: "Nunca vimos fuego, vimos humo bastante negro. En los primeros pisos estaba bien concentrado, pero se realizó la evacuación de acuerdo al protocolo y, afortunadamente, también vimos en el resto de los pisos que funcionó el sistema de evacuación que está programado".

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, confirmó que la emergencia está controlada y que no hubo personas lesionadas. "Está controlado y están haciendo las últimas revisiones. Todavía quedan residuos de humo y nos van a informar cuándo los funcionarios del edificio pueden volver a buscar sus cosas para retirarse a sus hogares. Afortunadamente, no tenemos ninguna pérdida que lamentar", señaló la autoridad.

Por ahora, Bomberos continúa evaluando el interior del inmueble y se espera un informe oficial sobre los daños y las causas del siniestro.