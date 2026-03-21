Explosión de transformador provocó incendio que afectó a tres viviendas en Providencia

La explosión de un transformador ocurrida durante la madrugada de este sábado originó un incendio en el tendido eléctrico que posteriormente se propagó al menos a tres viviendas en la comuna de Providencia, en la esquina de Valenzuela Castillo con José Manuel Infante.

De acuerdo con la información preliminar, el fuego comenzó en cables del tendido eléctrico tras la detonación del transformador, lo que generó daños parciales en las casas afectadas y obligó a algunos vecinos a evacuar de manera preventiva.

Al lugar concurrieron cuatro compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que trabajaron en la emergencia, la cual ya fue controlada durante la mañana. Según relataron residentes del sector, la situación se vio complejizada inicialmente debido a la necesidad de cortar el suministro eléctrico para poder realizar las labores de extinción.

Vecinos del lugar aseguraron que "pensaron en un comienzo que el corte de luz estaba relacionado con la lluvia, pero luego advirtieron chispas y fuego provenientes de los transformadores ubicados frente de las casas".

Además, manifestaron que la empresa eléctrica tardó en llegar al lugar para realizar el corte de energía.

Producto del procedimiento, el tránsito en Valenzuela Castillo y José Manuel Infante se mantuvo suspendido durante varias horas.

En tanto, desde Enel lamentaron lo ocurrido e indicaron que "el caso está siendo investigado para determinar con precisión sus causas".

La compañía señaló en un comunicado que ya se contactó con las personas afectadas para gestionar la eventual cobertura de daños, en caso de que corresponda.

De manera preliminar, la empresa sostuvo que el incidente "podría estar asociado al corte y caída de una línea de media tensión tras el paso de un camión de carga sobredimensionada por el sector".