Gran incendio estructural consume bodegas en Lo Espejo

Un incendio estructural con rápida propagación en bodegas de Lo Espejo obligó a declarar una primera alarma, y motivó la concurrencia de 10 compañías de Bomberos de San Bernardo, así como de voluntarios de La Granja y del Cuerpo Metropolitano Sur.

El combate mantiene desvíos de tránsito vigentes en Camino San Esteban con Avenida Lo Espejo, y además, Transporte Informa llamó a los automovilistas a evitar el perímetro por la densa columna de humo que cubre a la Ruta 5 y General Velásquez en esa zona.

En paralelo, Bomberos trabaja para apagar otro incendio en el sector sur de la capital, en la comuna de Maipú, que según información preliminar, también afecta a bodegas en el sector de Camino a Melipilla.