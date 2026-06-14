Gran nube tóxica y negra emana de incendio en recicladora de neumáticos en Cerrillos

Una gran nube tóxica y de color negro cubre los cielos de la comuna de Cerrillos este domingo, producto de un siniestro que afecta a una empresa recicladora de neumáticos.

La emergencia, que motivó una tercera alarma de incendio, se originó esta mañana en la esquina de la calle Piloto Acevedo con la Avenida Pedro Aguirre Cerda, donde acudieron Bomberos tras activar el Sistema de Despacho Metropolitano, que coordina digitalmente a los Cuerpos de la región.

De momento, no hay casas afectadas por las llamas, pero sí se evacuaron a 21 personas de forma preventiva.

Debido a la toxicidad proveniente del caucho quemado de los neumáticos, la Seremi de Salud entregó recomendaciones a la ciudadanía, como evitar hacer ejercicio al aire libre, cerrar puertas y ventanas y enfocar el cuidado en adultos mayores, embarazadas y niños.

Además, en caso de salir a la vía pública, la autoridad aconsejó cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo húmedo.

No se descarta intencionalidad

Respecto a las hipótesis sobre el origen del incendio, no se descarta la intencionalidad, porque los antecedentes indican que las llamas iniciaron en dos puntos de manera simultánea y lejos del acopio de neumáticos, precisamente donde se encontraban cámaras de seguridad.

"El fuego aún no está controlado. No se descarta intencionalidad en esto; hay dos focos distintos (al inicio de la emergencia) y eso es muy extraño. Evidentemente, esperamos que Bomberos pueda terminar de controlar el incendio para que después se inicien las investigaciones pertinentes", dijo el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina.

"Bomberos nos explicó que, de momento, no hay peligro para las casas, aunque se evacuaron algunas viviendas. En este minuto, lo que estamos haciendo es colaborar para que los voluntarios hagan de la mejor manera posible su trabajo", agregó.

En tanto, sobre el tránsito, Bomberos solicitó que los vehículos en Camino a Melipilla evitaran circular entre calle Suiza y avenida Américo Vespucio, ya que dicho lugar está destinado al paso expedito de camiones aljibe para recargar de agua a carros y voluntarios.

Alcalde: Nosotros fiscalizamos este lugar y la Seremi autorizó su funcionamiento

Por su parte, el alcalde Johnny Yáñez salió al paso de las críticas vecinales por no haber clausurado con anterioridad el recinto.

"Esto se realizó hace tres meses atrás, por denuncias de los residentes. Se fiscalizó en el lugar, a las dueñas se les solicitó ordenar y, una vez hecho, vino la seremi de Salud y autorizó que siga funcionando este lugar. Por lo mismo, es imposible que nosotros realicemos su clausura o cierre", explicó.

"Quiero dar tranquilidad a los vecinos, ya que al primero que le llegan los dardos es al municipio, pero nosotros fiscalizamos y actuamos en el momento y si la seremi no da la información de clausurar, no podemos hacerlo con un negocio que está al día con sus patentes", sostuvo el jefe comunal.