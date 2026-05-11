Incendio afecta a edificio en Barrio República

Un incendio estructural afecta este lunes a un edificio ubicado en la esquina de calle República con Sazié, en la comuna de Santiago.

Según información preliminar, la infraestructura afectada corresponde a una casona en remodelación, perteneciente a la mencionada casa de estudios, lo que obligó la evacuación del sector por parte de personal de Bomberos.

Producto de la emergencia, el tránsito se encuentra totalmente suspendido en el cuadrante comprendido por las calles Sazié, República, Echaurren y Salvador Sanfuentes. Autoridades llamaron a los conductores a preferir vías alternativas, ya que se registra una fuerte congestión vehicular y desvíos en la zona.