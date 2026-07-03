Incendio afecta a local comercial en la Alameda

Un incendio afecta, la tarde de este viernes, a un local comercial ubicado en la esquina de Abate Molina con la Alameda, en las cercanías de la estación Unión Latinoamericana (ULA) del Metro de Santiago.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago declaró segunda alarma de incendio debido al peligro de propagación hacia otros locales y servicios colindantes.

En el lugar trabajan numerosos carros de Bomberos, lo que ha generado una alta congestión vehicular y restricciones de tránsito.