Incendio afectó a bodegas cercanas al Mall Plaza Norte

Un incendio de gran magnitud afectó la tarde de este domingo a unas bodegas en la capitalina comuna de Huechuraba.

Según se informó, el siniestro ocurrió en un recinto cercano al Mall Plaza Norte, por lo que se solicitó la evacuación del centro comercial como medida preventiva.

Debido a la emergencia, Bomberos declaró una tercera alarma de incendio en Avenida Los Libertadores con Américo Vespucio. Son al menos 30 compañías del Cuerpo de Bomberos provenientes de distintas comunas que trabajando en el lugar.

Las bodegas afectadas corresponderían a la empresa AKI KB.

A través de un comunicado, Mall Plaza Norte confirmó la "evacuación

completa y preventiva de sus instalaciones", además de informar que, en el marco del trabajo de Bomberos, "la situación está bajo control y de momento sin afectación de las instalaciones del centro urbano".

Bomberos activó una tercera alarma de incendio para controlar el fuego que consume las instalaciones, desplegando un importante contingente. (FOTO: Cedida)

Los detalles de la emergencia

Respecto a los detalles del siniestro, el comandante Gonzalo Morales, del Cuerpo de Bomberos de Conchalí, informó que se trata de "unas bodegas que están incendiando en forma total, bodegas que están a un costado de las oficinas que se encuentran en el Mall Plaza Norte".

La propagación hacia las oficinas del centro comercial, donde se ubican bancos, un instituto y farmacias, fue circunscrita, pero la extinción de las llamas aún está "latente", según el comandante.

"Hemos tenido bastantes complicaciones, porque no sabemos lo que hay realmente dentro de las bodegas. Se han escuchado varias explosiones dentro del del sector", alertó el bombero, que advirtió también que el complejo alberga "más de 150 bodegas".

Una emergencia de tercera alarma afecta a más de 150 bodegas contiguas al centro comercial, con llamas latentes y explosiones reportadas. (FOTO: Cedida)

Las labores de extinción se estiman que tomaron varias horas adicionales. Aunque inicialmente se habló de seis horas, el comandante Morales ajustó la proyección a "unas cuatro o cinco horas de trabajo".

Respecto a la disponibilidad de agua, se reportaron "dificultades al inicio con algunos grifos", pero la situación se ha gestionado gracias a la colaboración de "varias empresas que tienen algunos estanques y nos han facilitado para poder sacando el agua y extinguiendo las llamas", puntualizó el voluntario.

Hasta el momento, solo se ha registrado un bombero afectado por "estrés calórico", quien ya fue atendido por los servicios de emergencia, mientras que el origen del fuego y los productos exactos que se consumen en las bodegas aún no han sido determinados.

Evacuación compleja en Mall Plaza Norte

El incendio desató también una compleja operación de evacuación en el centro comercial, revelando desafíos significativos tanto para los clientes como, de manera particular, para los trabajadores.

En el caso de los trabajadores, relataron que no existió claridad respecto a que hora salir del recinto comercial, dado que tenían que cuadrar primero las cajas.

La orden de evacuar el centro comercial por el incendio en bodegas aledañas generó incertidumbre entre los empleados, quienes debieron decidir entre resguardarse o cuadrar cajas. (FOTO: ATON)

La situación se agravó cuando el humo del incendio llegó hasta el interior del mall, lo que expuso a los empleados a un riesgo adicional mientras intentaban resolver la disyuntiva entre cumplir con sus tareas laborales y asegurar su seguridad.

Los clientes también experimentaron dificultades. Varias personas denunciaron que por más de 20 minutos estuvieron en el estacionamiento subterráneo intentando salir del centro comercial por esta alarma.

Carabineros se desplegó en los alrededores para custodiar las instalaciones y evitar posibles saqueos o actos delictivos durante la emergencia.

Restricciones viales

La emergencia no solo generó una intensa labor de combate por parte de los bomberos y una compleja evacuación, sino que también tuvo impacto en el tránsito.

Según detalló TransporteInforma de la Región Metropolitana, hubo restricción de tránsito en Avenida Los Libertadores con Américo Vespucio, específicamente en el sector del Mall Plaza Norte.