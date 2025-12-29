Incendio afectó a cité, imprenta e iglesia en el centro de Santiago

Seis compañías de Bomberos trabajaron durante la tarde de este lunes en un incendio registrado al interior de un cité en San Francisco con Eleuterio Ramírez, en la comuna de Santiago.

El siniestro, que se encuentra controlado, también afectó a una imprenta y parte de una iglesia colindante.

El capitán Rodrigo Vargas detalló que "se trató de un cité con estructura de adobe, compartido con locales comerciales. La llamada oportuna y rápida de vecinos ayudó a que bomberos llegara de manera rápida al lugar y poder controlar y que esto no se propagara, se salvó la mitad o casi todo el cité debido a esa acción".

"Hasta el momento es materia de investigación, hay peritos que están realizando la investigación para determinar el origen y causa del fuego en el cité. No tenemos ningún lesionado, ni bomberos ni civiles", añadió.