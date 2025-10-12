Incendio afectó a seis casas y dejó un fallecido en Pudahuel

Un incendio ocurrido esta mañana afectó a seis viviendas y dejó a una persona fallecida en la comuna de Pudahuel.

De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió en la intersección de Pablo Neruda con Andrés Bello, donde, en medio de los trabajos de remoción de escombros por parte de Bomberos, fueron hallados los restos calcinados de una persona.

Jamal Ash-Shinar Rubio, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, precisó que "producto de la carga combustible en el lugar, el fuego se propagó rápidamente, afectando seis viviendas. Son viviendas de material ligero, mixto, y son espacios que se dividen en varias habitaciones. Es alrededor de una manzana la que está afectada".

La investigación quedó a cargo de personal de la Policía de Investigaciones.

Amago de incendio en Estación Central

En paralelo, otro siniestro se registró en la comuna de Estación Central, en las calles Aeropuerto con Taitao.

Se trató de un amago de incendio en la habitación de una casa, al que acudió el Cuerpo de Bomberos de Santiago. El fuego no alcanzó a propagarse hacia el resto de la vivienda, sin embargo, una persona resultó con lesiones leves.