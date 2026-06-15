Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago6.5°
Humedad82%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Incendios

Incendio destruyó al menos 12 viviendas en La Legua Emergencia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El fuego se originó alrededor de las 06:00 de la mañana en la intersección de Álvaro Sánchez Pinzón con Nuño da Silva.

La rapidez de la propagación obligó a declarar un tercer batallón de incendio para contener el avance a inmuebles colindantes.

Incendio destruyó al menos 12 viviendas en La Legua Emergencia
 ATON (referencial)

Pese a la magnitud de los daños materiales, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales durante la emergencia.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Al menos 12 viviendas destruidas dejó un incendio que afectó la mañana de este lunes a la población La Legua Emergencia, en la capitalina comuna de San Joaquín.

Según se informó, el fuego, que se originó cerca de las 06.00 horas en una vivienda ubicada en Nuño da Silva con Alvaro Sánchez Pinzón, se extendió rápidamente por el sector, dejando a varias familias damnificadas.

Debido a la intensidad de la emergencia, se requirió la intervención del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, que movilizó un tercer batallón de incendio. Esta medida permitió contar con un refuerzo masivo de voluntarios y carros bomba, logrando controlar el siniestro.

Aunque el peligro de propagación ya fue contenido, las autoridades informaron que cerca de una docena de hogares resultaron completamente consumidos por el fuego.

Las cuadrillas de emergencia se mantienen en el sitio realizando labores de remoción de escombros y enfriamiento de puntos calientes para asegurar que no existan rebrotes en las estructuras afectadas.

Por el momento, no se ha informado de personas lesionadas en este incendio.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada