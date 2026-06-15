Incendio destruyó al menos 12 viviendas en La Legua Emergencia

Al menos 12 viviendas destruidas dejó un incendio que afectó la mañana de este lunes a la población La Legua Emergencia, en la capitalina comuna de San Joaquín.

Según se informó, el fuego, que se originó cerca de las 06.00 horas en una vivienda ubicada en Nuño da Silva con Alvaro Sánchez Pinzón, se extendió rápidamente por el sector, dejando a varias familias damnificadas.

Debido a la intensidad de la emergencia, se requirió la intervención del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, que movilizó un tercer batallón de incendio. Esta medida permitió contar con un refuerzo masivo de voluntarios y carros bomba, logrando controlar el siniestro.

Aunque el peligro de propagación ya fue contenido, las autoridades informaron que cerca de una docena de hogares resultaron completamente consumidos por el fuego.

Las cuadrillas de emergencia se mantienen en el sitio realizando labores de remoción de escombros y enfriamiento de puntos calientes para asegurar que no existan rebrotes en las estructuras afectadas.

Por el momento, no se ha informado de personas lesionadas en este incendio.