Incendio destruyó cinco viviendas en una toma de Alto Hospicio

Un incendio destruyó este lunes al menos cinco viviendas al interior de la toma del Paso la Mula, ubicada en la comuna de Alto Hospicio (Provincia de Iquique, Región de Tarapacá).

El siniestro se desató pasadas las 20:00 horas y la gran cantidad de material combustible facilitó la propagación.

El combate de las llamas congregó a bomberos de las comunas de Alto Hospicio y de Iquique.