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Tópicos: País | Policial | Incendios

Incendio en Cerro Placeres de Valparaíso deja al menos dos viviendas con daños

Publicado:
| Periodista Radio: Esteban Vásquez
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Al menos dos casas con daños deja un incendio originado en el Cerro Placeres de Valparaíso. 

La emergencia se presenta en la esquina de la calle Philippi con la rotonda Philippi, a la que llegaron ocho carros de Bomberos y dos vehículos de apoyo.

Pese a la densa columna de humo avistada en el sitio del suceso, los voluntarios lograron controlar la propagación de las llamas a otros inmuebles colindantes.

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