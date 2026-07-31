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Incendio en Cerro Placeres de Valparaíso deja al menos dos viviendas con daños
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| Periodista Radio: Esteban Vásquez
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Al menos dos casas con daños deja un incendio originado en el Cerro Placeres de Valparaíso.
La emergencia se presenta en la esquina de la calle Philippi con la rotonda Philippi, a la que llegaron ocho carros de Bomberos y dos vehículos de apoyo.
Pese a la densa columna de humo avistada en el sitio del suceso, los voluntarios lograron controlar la propagación de las llamas a otros inmuebles colindantes.