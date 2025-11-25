Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Incendios

Incendio en cité de Estación Central deja a 12 familias damnificadas

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El fuego ya está controlado y se logró frenar su propagación a las viviendas colindantes.

 ATON (referencial)
Un incendio afectó un inmueble que operaba como cité en la comuna de Estación Central, en la intersección de Padre Hurtado con Arica.

El siniestro, que se desató durante las últimas horas de la noche del lunes, movilizó a 12 carros de nueve compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), que trabajaron intensamente para controlar las llamas.

Pese a la voracidad del fuego, que afectó cerca del 70% de la propiedad, no se registraron personas lesionadas ni civiles ni bomberos, y se logró frenar la propagación a las viviendas colindantes.

El segundo comandante del CBS, Juan Pablo Slako, informó que el incendio ya está controlado y que la emergencia se centró en una propiedad antigua utilizada como vivienda multifamiliar.

La afectación del inmueble dejó a alrededor de 12 familias damnificadas.

El comandante también confirmó que una persona reportada inicialmente como desaparecida fue encontrada a salvo fuera del inmueble.

A esta hora, el personal de Bomberos realiza trabajos de remoción y enfriamiento en el sitio para dar por finalizada la emergencia.

