Tópicos: País | Policial | Incendios

Incendio en cité del centro de Santiago dejó cerca de 100 evacuados

Publicado:
| Periodista Radio: Paula Kelly
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El siniestro se originó en un conjunto de 20 viviendas en Santa Rosa con Curicó y no ha dejado personas lesionadas.

 ATON

Más de 150 bomberos trabaja para evitar la propagación del fuego mientras se investiga el origen de la emergencia.

Un incendio de gran magnitud afectó la mañana de este viernes a un cité ubicado en la intersección de Avenida Santa Rosa con Curicó, en pleno centro de Santiago, movilizando a 13 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

El siniestro se originó en un conjunto habitacional que alberga cerca de 20 viviendas, donde residen dos o tres familias por unidad, por lo que el número de evacuados bordea el centenar de personas.

Según información preliminar entregada por Carabineros, no se registran personas lesionadas y el fuego no se habría propagado a inmuebles colindantes.

El teniente coronel de Carabineros Pablo Alcaíno señaló que se trata de un cité de "aproximadamente 20 habitaciones, con entre 30 y 40 personas afectadas".

Mientras que el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, indicó que "al arribo de los equipos se rescató a varios residentes y que, hasta ahora, no hay civiles ni voluntarios lesionados".

Más de 150 bomberos continúan trabajando en el lugar para evitar la propagación de las llamas, en una emergencia que aún no ha sido controlada y cuyo origen se mantiene bajo investigación.

