Incendio en subterráneo obligó a evacuar edificio en Ñuñoa

Nueve compañías del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa trabajaron intensamente esta noche para controlar un incendio que se declaró en un edificio de departamentos ubicado en el sector de Chile-España con Holanda.

La emergencia se originó en el piso -1 del inmueble, donde un vehículo comenzó a quemarse por causas que aún son materia de investigación.

Debido a la rápida y densa emanación de humo desde los subterráneos, se procedió a la evacuación completa de la estructura como medida de seguridad.

El comandante Juan Quevedo, del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, señaló que "la central de alarmas recibió varios llamados de presencia de fuego en un subterráneo en las calles Chile-España y Holanda. Inmediatamente, la central de alarmas procedió a despachar y cuando se llegó al lugar se constató este hecho, procediendo a dar la alarma de incendio debido a la complejidad que tenía la emergencia".

La prioridad de los equipos de emergencia fue, primero, controlar la propagación del fuego que afectaba al vehículo y, segundo, asegurar la rápida salida de los habitantes.

Quevedo indicó que se logró contener la situación, "generando rápida evacuación de todos los habitantes del edificio y lógicamente controlando la propagación en el subterráneo".

"Era un vehículo que se encontraba ardiendo, se controló prácticamente la propagación", confirmó el comandante.

El incidente culminó sin que se reportaran personas lesionadas, ni entre los residentes ni entre los voluntarios de Bomberos.