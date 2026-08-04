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Tópicos: País | Policial | Incendios

Mujer murió en el incendio de una vivienda en Dalcahue

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Una víctima fatal y cinco damnificados dejó un incendio que destruyó una casa de dos pisos ubicada en una localidad rural de la comuna de Dalcahue, en Chiloé, Región de Los Lagos.

La emergencia ocurrió en horas de la tarde de este martes y el hallazgo de la víctima fatal, femenina, en el segundo piso del inmueble, ocurrió durante el proceso de remoción de escombros.

Dos bomberos resultaron lesionados durante el combate de las llamas, y la investigación del siniestro quedó a cargo del Departamento de Estudios Técnicos de la institución. También se encargaron peritajes a la PDI y el Servicio Médico Legal.

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