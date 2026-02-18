El socio director de Tendencias Sociales de Datavoz, Jorge Fábrega, señaló en Cooperativa que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el líder internacional que tiene la mejor aprobación entre los chilenos, pero que "en términos relativos de conocimiento, es más bajo que otros".

Dicha conclusión se desprende del sondeo de Datavoz titulado "Relaciones internacionales: entre el orden global y la desafección ciudadana", que aborda cómo la gente mira los cambios del escenario global y sus referentes.

Después de Bukele, "con mayor conocimiento, pero menor valoración, aparecen (el mandatario argentino) Javier Milei; y el caso de Donald Trump es completamente divisivo: la mitad lo valora positivamente y la otra lo hace negativamente", agregó Fábrega.

Respecto a Lula da Silva, presidente de Brasil, "tiene valoraciones positivas y también mejor conocimiento que Bukele. Pero éste sigue encabezando el listado en términos de proporción de quien dice conocerlo, que lo valora positivamente", precisó el director de Datavoz.

Por último, atribuyó el éxito del mandatario salvadoreño a que las preocupaciones nacionales de los chilenos se trasladaron "a la forma en que ven y perciben las noticias que llegan desde el extranjero".

