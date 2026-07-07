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Tópicos: País | Policial | Incendios

Tres personas murieron en un incendio ocurrido en Río Bueno

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Las víctimas fatales del siniestro, ocurrido en Futahuente, son dos adultos mayores y una mujer de 47 años, consignó la PDI.

Tres personas murieron en un incendio ocurrido en Río Bueno
 Primera Compañía de Bomberos de Crucero

La casa habitación siniestrada quedó con pérdida total.

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Un incendio consumió por completo una casa habitación y dejó tres personas adultas fallecidas la noche del lunes en el sector Futahuente de la comuna de Río Bueno, en la Región de Los Ríos.

La emergencia reportada cerca de las 22:25 horas motivó la concurrencia de varias compañías del Cuerpo de Bomberos de Crucero, además de Carabineros de Mantilhue, Labocar y el Servicio Médico Legal.

Una vez extinguido el fuego pasadas las 00:15 horas, los cuerpos calcinados de las víctimas fueron hallados al interior de la vivienda siniestrada.

"Al realizar el reconocimiento externo-policial de los cadáveres, se observaron tres restos compatibles con personas adultas, donde producto de la gran exposición calórica, no es posible distinguir otro aspecto físico identificatorio", explicó el comisario Juan Morales, de la Brigada de Homicidios de la PDI Valdivia.

"No obstante lo anterior, a través de las indagatorias con vecinos y familiares del sector, se estableció que el inmueble afectado era habitado por tres personas adultas, correspondientes a un hombre de 75 años, y dos mujeres de 70 y 47 años de edad", informó el detective.

La Fiscalía instruyó a la Brigada de Homicidios determinar las causas del incendio, cuyo personal además está a la espera de las autopsias de rigor para conocer más detalles de las víctimas.

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