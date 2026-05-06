Una mujer murió en incendio que destruyó mall chino de Pitrufquén

Una mujer de 26 años falleció este miércoles a raíz de un incendio que destruyó un mall chino ubicado en la ruta que une a Pitrufquén con la localidad de Toltén, en la Región de La Araucanía.

Ante la magnitud de la emergencia y el riesgo de propagación, las autoridades activaron protocolos de evacuación masiva que afectaron a recintos educativos y sectores residenciales aledaños al foco del fuego.

El director regional de Senapred, Ian Gorayeb, confirmó que el hallazgo del cuerpo de la mujer, por lo que ahora el Servicio Médico Legal trabaja para confirmar su identidad.

Además de la víctima fatal, la autoridad regional detalló que en total fueron evacuadas cerca de 1.800 personas.

La emergencia requirió el despliegue de la totalidad de las compañías de bomberos de la zona, debido a la carga combustible del recinto. Tras el control de la emergencia, las autoridades correspondientes iniciaron los peritajes para determinar el origen del fuego.