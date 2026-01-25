Valparaíso: Incendio en el Cerro Placeres dejó cuatro personas fallecidas

Cuatro personas murieron y dos inmuebles resultaron completamente destruidos a consecuencia de un incendio de grandes proporciones que afectó durante la madrugada de este domingo al cerro Placeres, en la ciudad de Valparaíso.

La emergencia requirió la intervención de cinco unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso: 25 voluntarios centraron sus esfuerzos en controlar el fuego para evitar que las llamas se propagaran hacia otras propiedades colindantes en el Pasaje Millaray.

Delfo González, capitán de Bomberos de Valparaíso, informó que

al llegar al lugar, los voluntarios encontraron "una vivienda en llamas y vecinos informan que había cuatro personas desaparecidas".

"Una vez confinada la emergencia, Bomberos inició la remoción de escombros, donde logró ubicar cuatro víctimas fatales", detalló.

El prefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, indicó que las víctimas fatales son "tres de sexo masculino y uno femenino", y se mantienen, de momento, "en calidad de NN, no obstantese maneja una posible identidad".

Además de las dos viviendas destruidas, una tercera resultó con daños parciales.

Personal del Departamento de Prevención e Investigación de Incendios de Bomberos (DPI) y de la Policía de Investigaciones realizan peritajes y diligencias, para determinar el origen del fuego y las circunstancias del hecho.