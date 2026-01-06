Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Incendios

Valparaíso: Incendio forestal en Laguna Verde ha afectado al menos a tres casas

Publicado:
| Periodista Radio: Belén Velásquez
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El siniestro -actualmente contenido- mantiene en alerta roja a la comuna y motivó la evacuación del pasaje Los Colihues y de la parte baja del camino Los Lobos.

Valparaíso: Incendio forestal en Laguna Verde ha afectado al menos a tres casas
 ATON (referencial)

Unos 14 carros de Bomberos y recursos terrestres y aéreos de Conaf combaten el fuego, donde participaron además más de 100 voluntarios.

Senapred emitió alerta roja para la comuna de Valparaíso y ordenó la evacuación de uno de sus sectores por un complejo incendio forestal que ha afectado, hasta el momento, a tres inmuebles. 

La emergencia -aún activa, pero contenida- se originó en la localidad de Laguna Verde, específicamente en la zona de Los Naranjos con la Ruta F-986, y ha quemado preliminarmente tres hectáreas. 

Como las llamas amenazaron a viviendas del lugar, se ordenó la evacuación en el pasaje Los Colihues y la parte baja del camino Los Lobos. 

El director regional de Senapred en Valparaíso, Christian Cardemil, pidió a los vecinos y vecinas que "inicien un proceso de evacuación inmediata y ordenada, siguiendo las intrucciones de los respondedores y autoridades que están en el territorio".

Unos 14 carros de Bomberos y recursos terrestres y aéreos de Conaf combaten el fuego, donde participaron además más de 100 voluntarios. 

Respecto a las tres casas afectadas, corresponden a segundas viviendas: dos fueron quemadas por completo y la restante tiene daños parciales. 

Las + leídas
En portada