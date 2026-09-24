Independencia: Balacera afuera de una iglesia dejó un herido y dos detenidos

Una persona resultó herida y otras dos fueron detenidas por su presunta participación en una balacera que afectó a una iglesia católica la noche del miércoles, en la comuna de Independencia.

Según antecedentes preliminares, los responsables se trasladaron en auto por varias arterias hasta llegar a calle Montau, donde efectuaron una ráfaga de disparos que alcanzó a la fachada del templo.

"Escuché solamente una ráfaga de disparos, muy rápidos, y después llamé a los cuidadores que viven aquí, y me dijeron que habían baleado un auto", indicó uno de los vecinos de la iglesia.

A su vez, una mujer que reside en el recinto complementó que "después de que pasó el ruido, fui a la cocina, y vi que en la ventana había cosas de pintura, y había entrado una bala".

El incidente motivó la concurrencia este jueves de un gran contingente de la PDI al llamado "edificio del crimen" de la calle Inglaterra, donde residían implicados en el secuestro del exalcalde de Macul Montoya, y en el homicidio del "rey de Meiggs".

Aparentemente, a raíz de la balacera, se adelantaron diligencias de entrada y registro que estaban planeadas en ese inmueble por una de dichas investigaciones, las que culminaron en la detención de dos personas involucradas el el tiroteo.

Ha trascendido que al momento de los allanamientos, los sospechosos dieron un testimonio falso a la policía sobre lo ocurrido anoche, pues denunciaron haber sufrido un intento de robo de vehículo, lo que fue descartado.