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Tópicos: País | Policial

Infernal balacera y pirotecnia en homenaje a barrista generaron pánico en Maipú

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Múltiples detonaciones y tiros al aire despertaron la alerta en la Villa San Luis 1.

Proyectiles perforaron techos de viviendas.

Infernal balacera y pirotecnia en homenaje a barrista generaron pánico en Maipú
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Una noche de temor vivieron los residentes de la Villa San Luis 1, en la comuna de Maipú, luego de una serie de disparos al aire y fuegos artificiales asociados a una conmemoración del aniversario del fallecimiento de un barrista del sector, vinculado al club Universidad de Chile.

Los incidentes se registraron en las inmediaciones de Tres Poniente con Maipú, donde, según los registros audiovisuales captados por vecinos, se escucharon múltiples detonaciones, acompañados, incluso, por batucadas.

La situación generó preocupación entre los residentes, quienes denunciaron que algunos proyectiles impactaron los techos de viviendas, perforándolos y llegando hasta el interior de habitaciones.

La gravedad de estos antecedentes encendió las alarmas por el riesgo al que estuvieron expuestas las familias del sector.

Otro factor de preocupación fue la cercanía del lugar con el Hospital El Carmen, ubicado a aproximadamente una cuadra del punto donde se produjeron los incidentes.

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