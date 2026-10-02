Lo Espejo: Retiran portones metálicos narco en población donde fue asesinado suboficial Aguilera

Un amplio contingente de Carabineros y Seguridad Municipal se encuentra en la población Las Dunas en la comuna de Lo Espejo -donde fue asesinado el suboficial mayor Christopher Aguilera-, con el fin de retirar pesados portones metálicos instalados por el narcotráfico.

Los mentados portones buscaban dividir y controlar el acceso peatonal y vehicular a la zona. Si bien durante toda la semana se han efectuado operativos policiales, el de esta jornada es el más grande por la cantidad de efectivos que participan.

En el procedimiento también estan presentes la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, y la Seremi de Seguridad, que intensificaron el trabajo dentro de la población -que también contempla el retiro de cámaras narco- luego del homicidio del carabinero Aguilera.