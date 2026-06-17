Maipú: Mujer de 64 años fue asesinada a puñaladas por un adolescente en presunto asalto

Una mujer de 64 años fue asesinada a puñaladas por un adolescente en un presunto intento de asalto ocurrido en la Villa El Abrazo de Maipú.

De acuerdo con los antecedentes, el incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas del martes. Aunque las primeras versiones apuntan a un intento de robo, el registro de cámaras de seguridad apunta a un ataque directo contra la víctima.

"Escuchamos gritos de una persona pidiendo ayuda. En lo que nosotros salimos a pedir ayuda, la señora ya estaba tirada en el piso con heridas en su cabeza y en su cuello. Al parecer cuando nosotros llegamos sí tenía signos vitales, pero ya a los minutos falleció", relató un vecino.

"Ella tenía todas sus cosas, no le pudieron robar nada", indicó el testigo, lo que refuerza la tesis de un eventual homicidio.

El principal sospechoso, de 16 años, se entregó de manera voluntaria este miércoles al presentarse en un recinto policial acompañado de su madre.

La PDI quedó a cargo de la investigación para establecer si se trató de un robo con homicidio o directamente de un asesinato.