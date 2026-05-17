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Tópicos: País | Policial

Masivo operativo en barrio bohemio de Concepción terminó con clausuras y detenidos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Un amplio operativo de Carabineros y la PDI en el barrio bohemio de Concepción (Región del Biobío) terminó con una discoteca clausurada, detenciones por conducción bajo influencia del alcohol y denuncias migratorias.

"Se efectuaron controles vehiculares, fiscalizaciones de alcoholes, sumario sanitario, sumarios por Ley de Tabaco, infracciones de alcohol en general y detenidos por orden vigente, conducción bajo la influencia del alcohol", informó Richard Soto, seremi de Seguridad del Biobío.

"Personal de la PDI de Extranjería logró hacer siete denuncias a ciudadanos venezolanos, colombianos y ecuatorianos que estaban con irregularidad en nuestro país", agregó.

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