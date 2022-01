Miguel Kiwi y su "presunción de culpabilidad": Denunciar las injusticias es un deber cívico

"Lo considero un deber cívico". Bajo esta convicción, el destacado físico Miguel Kiwi Tichauer (83 años), quien en 2017 ganó el Premio Nacional de Ciencias Exactas, explicó este viernes en Cooperativa qué lo motivó para exponer públicamente, en una carta publicada hoy en el diario El Mercurio, uno de los momentos más amargos que ha vivido en el último tiempo.

A través de la misiva, el profesor de la Universidad de Chile, ex presidente de la Sociedad Chilena de Física y miembro de la Sociedad Americana de Física denunció haber sido sancionado injustamente por haber conducido en exceso de velocidad y haber huido de carabineros al ser controlado en la Ruta 5 Sur, pese a haber presentado pruebas que demostraban que ni siquiera estaba en el lugar el día de los supuestos hechos.

La carta, titulada "Presunción de culpabilidad", fue profusamente compartida y generó amplio debate en las redes sociales acerca del rol de los Juzgados de Policía Local, dependientes de las municipalidades.

[📻] "Presunción de culpabilidad": En Lo Que Queda del Día escuchamos los descargos del profesor Miguel Kiwi, Premio Nacional de Ciencias Exactas, quien denunció haber sido acusado de un delito del cual asegura no ser protagonista#CooperativaContigohttps://t.co/WoFHXvthxL pic.twitter.com/Gcxgi1XuGl — Cooperativa (@Cooperativa) January 7, 2022

"PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD"

"Durante más de 30 años no he sido multado por infracción de tránsito alguna. Pero ahora fui acusado de huir de carabineros en el kilómetro 131 de la Ruta 5 Sur, a las 23:38 horas del 19 de mayo de 2021, y a 187 km/h", es parte del relato de la carta de Kiwi.

Tras conocer las infracciones que se le achacaban, el también ingeniero mecánico presentó "evidencia georreferencial de haber estado en casa, en Las Condes, ese día a las 20:27, y de haber hecho clases el día siguiente a las 10:15 am. Tanto en la autopista Vespucio Sur como la Ruta 5 Sur certificaron que no había utilizado esas vías en mayo de 2021. En suma, es imposible situarme en el lugar de los hechos".

"Sin embargo, la jueza de Policía Local de San Fernando sentenció que 'no siendo suficientes los antecedentes de la causa para producir convencimiento y acreditar que existió error' me condenó el 10 de diciembre de 2021 a tres meses de suspensión de licencia más una multa de 3 UTM", explicó el profesor.

Para tener más pruebas, el profesor además cuenta haber pedido una "foto de la patente, pero la diligencia fue denegada".

"Como ironía, para otorgar poder al letrado que me defendió, el notario me exigió certificado de lucidez; mi edad se presume demasiado avanzada para dar poder, pero no manejar a velocidades enloquecidas. Sin embargo, lo más preocupante es la presunción de culpabilidad, a pesar de haber demostrado mi inocencia", añadió.

"Hasta ahora yo estaba convencido de la presunción de inocencia, por lo que este incidente me deja es con la sensación de vulnerabilidad e indefensión", cerró la misiva.

"UN DEBER CÍVICO"

En entrevista telefónica esta tarde con Lo Que Queda del Día, el profesor afirmó que "estos errores pueden suceder, pero el hecho de insistir en que yo tengo que demostrar... Por ejemplo, yo sé que a las 23.38 estaba en la cama, pero cómo puedo demostrar que estaba en la cama si me acusan de algo que pasó, no sé, en Putre. No tengo posibilidad alguna de demostrar mi inocencia. Eso lo encuentro preocupante".

"Estas injusticias deben ser denunciadas y puestas en la palestra. Lo considero un deber cívico", enfatizó.

Respecto a la decisión de la jueza de Policía Local, contó que apeló en segunda instancia y fue revocada la suspensión de licencia. No obstante, "igual hoy día pagué la multa. Sé que eso no es correcto de mi parte, porque en cierto modo acepto cierta culpabilidad, pero la alternativa es ir a la corte de Rancagua, lo que me va a costar mucho dinero: ya llevo 400.000 pesos gastados en esto y no quiero saber más".

Sobre la solicitud de certificado de lucidez por parte del notario, el profesor reflexionó sobre el trato hacia las personas adultas mayores: "Lo que pasa es que la sociedad se está recién adaptando a la mayor expectativa de vida. Antes una persona de mi edad era una persona que no podía hacer nada. La norma no puede ser que todos los mayores de 75 años somos inhábiles o sospechosos".

Sin embargo, considera que el origen de la acusación en su contra "no es por edadismo; creo que es un error de algún funcionario: puede ser que el policía haya anotado mal la patente, puede ser que la hayan transcrito mal".

"Me gustaría saber dónde estuvo el error, pero a esta altura eso ya es una curiosidad", subrayó.