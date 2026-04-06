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Tópicos: País | Policial

Millonario robo por forado afectó a tienda de ropa infantil en Ñuñoa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delito ocurrió en un local ubicado en Avenida Irarrázaval, donde delincuentes ingresaron a través de un inmueble colindante.

Millonario robo por forado afectó a tienda de ropa infantil en Ñuñoa
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Un millonario robo se registro en la comuna de Ñuñoa, luego de que delincuentes ingresaran a la tienda de ropa infantil Colloky mediante la técnica del forado, logrando sustraer especies avaluadas en cerca de 110 millones de pesos.

El hecho ocurrió en el local ubicado en Avenida Irarrázaval, donde los antisociales, realizaron un agujero desde un inmueble colindante, accediendo al interior del establecimiento.

Una vez dentro, los sujetos sustrajeron principalmente vestimenta y calzado infantil, cargando una gran cantidad de mercadería antes de darse a la fuga.

Además, para evitar ser identificados, los delincuentes destruyeron las cámaras de seguridad del local.

Actualmente, la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones se encuentra realizando diligencias en el sitio para dar con el paradero de los responsables. 

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