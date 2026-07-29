Mujer murió mientras la PDI la llevaba a su control de detención

Una mujer que había sido detenida por la Policía de Investigaciones murió mientras se encontraba a la espera de ser entregada a Gendarmería para la respectiva audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Arica.

Según lo indicado por la policía uniformada, la mujer se desvaneció y fue llevada por los propios detectives al Hospital Regional de Arica, donde se constató su deceso.

La Fiscalía ordenó que el OS9 de Carabineros investigue para esclarecer el hecho, y que el Servicio Médico Legal realice la autopsia bajo el protocolo de Minnesota, que se practica a personas que fallecen bajo custodia de agentes del Estado.