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Tópicos: País | Policial

Mujer murió mientras la PDI la llevaba a su control de detención

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Una mujer que había sido detenida por la Policía de Investigaciones murió mientras se encontraba a la espera de ser entregada a Gendarmería para la respectiva audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Arica.

Según lo indicado por la policía uniformada, la mujer se desvaneció y fue llevada por los propios detectives al Hospital Regional de Arica, donde se constató su deceso.

La Fiscalía ordenó que el OS9 de Carabineros investigue para esclarecer el hecho, y que el Servicio Médico Legal realice la autopsia bajo el protocolo de Minnesota, que se practica a personas que fallecen bajo custodia de agentes del Estado.

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