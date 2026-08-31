Niña de cinco años fue impactada por una bala mientras jugaba con sus primos

Una niña de cinco años de edad fue impactada en su pierna izquierda por una "bala perdida" en momentos en que jugaba junto a familiares en una cancha ubicada en la comuna de Cerro Navia.

El hecho ocurrió en la intersección de Las Torres con Mar de Chile y, según testigos, fue responsabilidad de delincuentes que dispararon desde un vehículo para luego huir a toda velocidad.

La pequeña fue trasladada de urgencia hasta el Hospital Félix Bulnes, donde será intervenida para retirarle el proyectil.

"Mi hija en estos momentos se encuentra bien, está estable", señaló su padre en el recinto asistencial.

La niña "estaba con sus primos jugando, y en el momento en que se estaban yendo, llegó un auto a efectuar disparos: uno de ésos le llegó directamente a la piernita y el otro le rozó la zapatilla", relató el progenitor.

"Por lo que nos dijo el cirujano, a la una de la madrugada entraría a pabellón para poder sacarle la bala que tiene alojada en el fémur", añadió.

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía ya realiza diligencias en el sector, donde, según vecinos, esta clase de hechos es recurrente.