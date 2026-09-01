No podrá salir de Chile: Arraigo nacional y firma mensual para el "embajador" de Lemuria

El Juzgado de Garantía decretó este martes las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual para José Miguel Martínez, sujeto de 53 años formalizado tras negarse a un control policial en Lampa invocando una supuesta inmunidad diplomática como representante de la inexistente "República de Lemuria".

El imputado -quien se hacía llamar "Martín Carlos Adrián Lemurión"- circulaba en un vehículo con placas patentes apócrifas y portaba documentación falsa confeccionada por él mismo para simular su estatus oficial, situación que quedó al descubierto durante la fiscalización de Carabineros.

El fiscalizado circulaba en un vehículo con patentes inventadas y portaba credenciales confeccionadas por él mismo para simular su estatus oficial. Fotos: Carabineros

Tras ser detenido y puesto a disposición de la justicia durante la mañana de este martes, la Fiscalía lo formalizó por los delitos de ocultación de placa patente y falsificación de instrumento público, descartándose medidas privativas de libertad de mayor intensidad.

¿Qué es Lemuria?

El nombre Lemuria fue creado en 1864 por el zoólogo británico Philip Lutley Sclater, quien postuló la existencia de una antigua masa terrestre entre Madagascar y la India para explicar la distribución geográfica de los lémures.

La hipótesis fue descartada posteriormente con el desarrollo de la teoría de la deriva continental y la tectónica de placas. Sin embargo, el concepto fue incorporado más tarde al ocultismo y a la literatura fantástica como un supuesto continente perdido, similar a la Atlántida.