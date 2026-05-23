Operativo de emergencia logró ubicar a paciente que huyó por túneles en el Hospital del Salvador

Luego de varias horas de búsqueda, fue encontrado el paciente de 44 años que durante la tarde de este sábado escapó desde el Hospital del Salvador, en la capitalina comuna de Providencia, utilizando pozos y antiguos canales subterráneos del recinto.

El incidente comenzó a eso de las 15:00 horas, cuando se reportó la desaparición del interno, quien padece una condición psiquiátrica. Según los primeros reportes, el sujeto utilizó antiguos canales y pozos subterráneos que recorren el subsuelo del recinto para desplazarse, llegando incluso a ser visto sobre los techos de las instalaciones mientras se iniciaba su búsqueda.

"Se encontró sin ningún tipo de lesión, estaba sano y en este momento ya está siendo ingresado a su habitación", informó el teniente Francisco Cabezas, perteneciente a la 19ª Comisaría de Providencia.

Pese a la complejidad del diseño arquitectónico del hospital, que cuenta con pasadizos de antigua data, el trabajo conjunto de los equipos de vigilancia fue clave para resolver la situación sin heridos que lamentar.

Tras ser evaluado por los médicos de turno, el paciente fue reintegrado a su unidad de origen bajo medidas de resguardo reforzadas para garantizar su seguridad y la continuidad de su tratamiento.