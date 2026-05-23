Operativo en Santiago y Viña del Mar dejó tres detenidos por robo con intimidación

Un operativo simultáneo desarrollado este sábado por la PDI en las comunas de Macul y Viña del Mar terminó con tres detenidos por su presunta participación en un robo con intimidación de un vehículo.

Las diligencias permitieron además la incautación de diversas drogas, entre ellas cannabis sativa, ketamina, cocaína base y clorhidrato de cocaína, además de implementos utilizados para la dosificación de sustancias.

También se decomisaron teléfonos celulares, prendas de vestir de interés para la investigación y se recuperó un automóvil vinculado a distintos hechos violentos.

Los detectives se desplegaron en el sector de Forestal Alto, en Viña del Mar, donde uno de los investigados fue detenido en flagrancia por una infracción a la Ley 20.000, luego de mantener sustancias ilícitas en su poder.

Operativo en Santiago

En paralelo, funcionarios ingresaron a un domicilio en la comuna de Macul, en la Región Metropolitana, donde concretaron la captura de otros dos imputados y levantaron evidencia relevante para la investigación.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras los tres imputados quedaron a la espera de su respectivo control de detención y formalización.