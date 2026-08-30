Padre fue encarcelado luego que su hijo de cinco años se intoxicara con cocaína en Viña del Mar

El ingreso de un niño de cinco años con un cuadro convulsivo al Hospital Gustavo Fricke dio origen a una investigación que terminó con la detención de su padre, un hombre de 48 años, en Viña del Mar.

El episodio comenzó durante la noche del miércoles, cuando funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI tomaron conocimiento de que el menor había llegado al servicio de urgencias con síntomas asociados a una intoxicación.

Debido a su condición, el equipo médico realizó una serie de exámenes para determinar qué había provocado el cuadro. Los resultados establecieron la presencia de cocaína en su organismo. Actualmente, el niño se encuentra fuera de riesgo vital.

A partir de estos antecedentes, detectives de la Bicrim iniciaron una serie de diligencias en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia de Valparaíso para esclarecer las circunstancias en que el menor habría tenido contacto con la sustancia.

Las indagatorias permitieron a los funcionarios ingresar al domicilio del niño, donde, según los antecedentes policiales, fueron encontrados envoltorios con cocaína.

El procedimiento derivó en la detención en flagrancia del padre del menor por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF).

El hombre fue llevado a control de detención el viernes y "fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Viña del Mar, que decretó la medida cautelar de prisión preventiva" en su contra, informó el subprefecto Pablo Hernández, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Viña del Mar.