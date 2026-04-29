Pareja que caminaba con su hija fue atacada a disparos en La Pintana
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Una pareja que caminaba junto a su hija fue atacada a disparos cuando transitaba por una feria del sector El Castillo en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.
De acuerdo a información preliminar, el atacante efectuó varios disparos desde una camioneta en contra de la pareja, impactando al hombre, quien fue trasladado al Hospital Padre Hurtado, donde se mantiene en estado grave.
El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para esclarecer el hecho y dar con los responsables.