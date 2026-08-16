Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago12.8°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

PDI detuvo a cuatro personas e incautó más de mil dosis de cannabis en "Pequeña Caracas"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El procedimiento se realizó en un departamento de Estación Central que era utilizado para el acopio y venta de droga.

Los imputados, todos ciudadanos colombianos en situación migratoria irregular, fueron formalizados por tráfico de drogas y quedaron en prisión preventiva.

PDI detuvo a cuatro personas e incautó más de mil dosis de cannabis en
 ATON

Durante el procedimiento también fueron encontrados cerca de 200 mil pesos en efectivo, una balanza digital, siete teléfonos celulares y un vehículo Kia Rio 5, que habría sido utilizado para distribuir la droga.
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Cuatro ciudadanos colombianos en situación migratoria irregular fueron detenidos por la PDI durante un operativo por tráfico de drogas en "Pequeña Caracas", en Estación Central, donde se incautaron más de mil dosis de cannabis desde un departamento utilizado para su acopio y venta.

Durante el procedimiento también fueron encontrados cerca de 200 mil pesos en efectivo, una balanza digital, siete teléfonos celulares y un vehículo Kia Rio 5, que habría sido utilizado para distribuir la droga.

El fiscal Luis Ayala, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, informó que "se solicitó medida cautelar de prisión preventiva, el tribunal estimó que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y decretó esta cautelar", explicó el persecutor.

Ayala agregó que los involucrados son extranjeros y se encuentran en situación migratoria irregular, mientras el tribunal fijó un plazo de 100 días de investigación.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada