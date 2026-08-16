PDI detuvo a cuatro personas e incautó más de mil dosis de cannabis en "Pequeña Caracas"

Cuatro ciudadanos colombianos en situación migratoria irregular fueron detenidos por la PDI durante un operativo por tráfico de drogas en "Pequeña Caracas", en Estación Central, donde se incautaron más de mil dosis de cannabis desde un departamento utilizado para su acopio y venta.

Durante el procedimiento también fueron encontrados cerca de 200 mil pesos en efectivo, una balanza digital, siete teléfonos celulares y un vehículo Kia Rio 5, que habría sido utilizado para distribuir la droga.

El fiscal Luis Ayala, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, informó que "se solicitó medida cautelar de prisión preventiva, el tribunal estimó que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y decretó esta cautelar", explicó el persecutor.

Ayala agregó que los involucrados son extranjeros y se encuentran en situación migratoria irregular, mientras el tribunal fijó un plazo de 100 días de investigación.