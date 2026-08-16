PDI detuvo a cuatro personas e incautó más de mil dosis de cannabis en "Pequeña Caracas"
El procedimiento se realizó en un departamento de Estación Central que era utilizado para el acopio y venta de droga.
Los imputados, todos ciudadanos colombianos en situación migratoria irregular, fueron formalizados por tráfico de drogas y quedaron en prisión preventiva.
Durante el procedimiento también fueron encontrados cerca de 200 mil pesos en efectivo, una balanza digital, siete teléfonos celulares y un vehículo Kia Rio 5, que habría sido utilizado para distribuir la droga.