PDI frustró asalto con rehenes en Huechuraba: delincuente fue herido a bala

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) frustraron un violento robo con intimidación que afectó este miércoles a un almacén de barrio en el sector de La Pincoya, comuna de Huechuraba. El hecho se registró cuando un sujeto armado ingresó al establecimiento comercial y retuvo a sus propietarios, dos personas de la tercera edad, con el objetivo de sustraer especies y dinero en efectivo.

Respecto a los detalles del hecho, la jefa de la Prefectura Centro Norte de la PDI, prefecta Catherine González, señaló que los funcionarios policiales, "mientras se encontraban realizando (otras) diligencias investigativas, fueron alertados por vecinos del sector, quienes indicaron que en un inmueble de esta comuna se encontraba un sujeto parapetado al interior de un domicilio, en cuyo interior existían dos víctimas, una de ellas de 75 años, quienes, bajo amenazas con un arma de fuego, sufrían un robo en su hogar".

Los detectives "lograron verificar que efectivamente estaba el sujeto al interior del inmueble armado. Al ver la presencia de los oficiales, el sujeto procede a efectuar un disparo, lo cual es repelido por los oficiales que estaban en el lugar", detalló González, que informó que en el enfrentamiento el delincuente resultó herido, siendo trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia policial en estado grave producto del impacto balístico recibido en la pierna.