PDI incautó fusil, munición de alto calibre y equipos para falsificar billetes en San Bernardo

Un operativo de la Policía de Investigaciones en la comuna de San Bernardo permitió incautar un fusil de origen extranjero, munición de alto calibre y equipos destinados a la confección de billetes falsos, en el marco de una investigación por actividades ilícitas en un inmueble de la población Cristóbal Colón.

El procedimiento fue desarrollado por detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), tras recibir información que apuntaba a que la vivienda era utilizada como centro de acopio de especies robadas y armamento.

Durante el allanamiento se encontró un fusil proveniente de Perú y munición calibre 7,62 milímetros.

En el lugar fue detenido un ciudadano chileno de 35 años, quien mantiene antecedentes penales y condenas por delitos contra la propiedad, infracciones a la ley de drogas y a la ley de control de armas.

El fiscal de flagrancia occidente, Patricio Rojas, explicó que se instruyó la verificación del inmueble luego de antecedentes que lo vinculaban a actividades ilícitas.

"Esto devino finalmente en la detención de un sujeto chileno mayor de edad, el cual mantenía antecedentes penales y fue sorprendido de manera flagrante manteniendo consigo especies prohibidas de carácter ilegal", señaló.