PDI indaga nuevo ataque en población de Iquique: mujer permanece en riesgo vital

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando intensos peritajes para esclarecer un violento ataque que dejó a una mujer de 39 años internada en riesgo vital en el Hospital Regional de Iquique.

La víctima ingresó al recinto asistencial con diversas lesiones cortantes de gravedad en el rostro y en la zona del abdomen en un caso que ha encendido las alarmas en la comuna, ya que corresponde al segundo ataque de similares características registrado en menos de 48 horas en la población Jorge Inostroza.

El primer incidente ocurrió la noche del pasado lunes en el mismo sector, dejando a un joven de 19 años fallecido y a su hermano de 22 años internado en estado grave en el mismo centro hospitalario. Las policías indagan si existe vinculación entre ambos acontecimientos.