PDI investiga hallazgo de presuntos cráneos humanos en la Logia Masónica de San Miguel

La PDI investiga este viernes el hallazgo de presuntos cráneos humanos al interior de una sede de la Logia Masónica ubicada en la comuna de San Miguel.

El hallazgo se dio en el marco de una denuncia por robo ocurrida anoche, luego de que un grupo de delincuentes ingresaron al recinto por medio del método de escalamiento y sustrajeron diversos artículos electrónicos.

Carabineros arribó en primera instancia e hizo una revisión del inmueble, percatandose de la presencia de los presuntos cráneos humanos, que se encontraban junto a velas, al interior de una de las habitaciones.

Posteriormente, concurrió personal especializado de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI para investigar las presuntas osamentas humanas, puesto que también podrían tratarse de réplicas.

Respuesta de la Gran Logia de Chile

El director jurídico de la Gran Logia de Chile, Eduardo Archa, explicó el posible origen de las presuntas osamentas: "Desconocemos si en este caso particular los cráneos son auténticos humanos o no, porque desde hace ya muchos años también se eliminó la práctica de utilizar elementos orgánicos. Hoy en día se pueden utilizar elementos plásticos, de resina, muy similares a los originales que se encuentran en el mercado y se compran, y es lo que normalmente usamos", puntualizó.

"Ahora, esta institución es centenaria, data de 1865, y en algunos recintos puede haber quedado algún elemento muy antiguo, que en ningún caso proviene de algún hecho ilícito, sino solamente de materia de estudio, de investigación, que algún doctor de la masonería pudo haber traído en su momento hace bastantes decenas de años atrás", indicó.