PDI investiga sitio de interés para dar con el paradero de Krishna Aguilera

La Policía de Investigaciones desarrolla diligencias esta jornada en un punto de especial interés para dar con el paradero de Krishna Aguilera, joven de 19 años que desapareció el 4 de octubre -hace poco más de dos semanas- en la comuna capitalina de San Bernardo.

La Brigada de Ubicación de Personas de la institución realiza las labores de búsqueda en el canal Espejino, ubicado en la misma comuna, con cuatro cuadrillas de efectivos policiales que establecieron una longitud de seis kilómetros en el lugar para recabar alguna pista sobre el caso.

Sin embargo, hasta ahora el rastreo de la PDI no ha dado resultados, en una causa que tiene en prisión preventiva a Juan Beltrán, hombre de 45 años sospechoso de la desaparición de la joven y última persona que estuvo físicamente con ella.

"Los equipos están desplegados en diferentes partes del territorio, considerando que los delitos de esta naturaleza partieron con una presunta desgracia y el imputado se encuentra formalizado por el delito de secuestro", dijo el subdirector de Investigación Policial de la PDI, prefecto general Hugo Haeger.

"No obstante, la línea investigativa genera distintas hipótesis y tenemos que agotarlas todas. En ese sentido, se trabaja con diferentes herramientas y con un equipo multidisciplinario", precisó.

🔴 AHORA | Detectives de la BRIUP realizan labores de búsqueda en el canal Lo Espejo, comuna de #SanBernardo, realizando un rastreo tipo vadeo con equipo especializado, para dar con el paradero de una joven de 19 años desaparecida en el sector. pic.twitter.com/6wrg4tf5k9 — PDI Chile (@PDI_CHILE) October 21, 2025

Hermana de la víctima desaparecida: Cómo van a indagar tanto y encontrar nada

Cristal Aguilera, hermana de la víctima, espera que los detectives de la PDI "sigan trabajando e indagando" para poder saber lo que ocurrió con Krishna.

"(Sin embargo), sé que son profesionales y todo, pero han pasado muchos días y no sé si la encontrarán, la verdad", lamentó.

"No tengo conocimiento (de por qué buscan en este canal). Me habían nombrado (los detectives de la PDI) un canal, que iban a secar un río, pero no me dijeron dónde. Espero que algo encuentren; cómo van a indagar tantas casas y sitios sin encontrar nada... el punto es encontrar a mi hermana y que este tipo (el sospechoso) no quede libre", exhortó Cristal.